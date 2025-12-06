Polícia Militar localiza depósito de drogas ligado à apreensão dia anterior

Publicada em 06/12/2025 às 08h30
Na tarde desta sexta-feira (05), uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na localização de um ponto de armazenamento de entorpecentes diretamente ligado à grande apreensão de 132 quilos de droga realizada na quinta-feira (04), em Cacoal. A ação ocorreu em uma chácara situada às margens da RO-383, após informações de que parte do material apreendido anteriormente estaria sendo guardado no local.
Equipes do Núcleo de Inteligência, PATAMO e Patrulha Rural se deslocaram até a propriedade, onde encontraram um casal. Durante a abordagem, pequenas porções de cocaína foram localizadas. Em buscas mais amplas pelo terreno, os policiais descobriram, dentro de um buraco próximo a um chiqueiro, uma bolsa contendo expressiva quantidade de drogas, embalagens utilizadas para venda, duas balanças de precisão e partes de armas de fogo.
Um dos pontos que chamou a atenção das equipes foi o padrão das embalagens encontradas: idêntico ao utilizado no carregamento de 132 kg apreendido no dia anterior, reforçando a conexão entre as duas ocorrências e indicando a possível utilização da chácara como extensão do esquema de armazenamento e distribuição.
Diante das evidências, o casal foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil. A ação demonstra o rápido desdobramento das investigações e o esforço das forças de segurança em identificar e desarticular toda a cadeia criminosa envolvida com o carregamento retirado de circulação.
A Polícia Militar destacou que o resultado reforça o trabalho integrado das equipes e a continuidade das ações para impedir que grandes quantidades de drogas circulem pela região.
