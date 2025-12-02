OPINIÃO

Ele veio, sumiu e reapareceu com tudo: Braguin acena à extrema-direita ao posar com Nikolas Ferreira, Marcel van Hattem e Fahur

Se quiser disputar o Governo, o comandante-geral da PM de Rondônia precisa aprender a lição que Marcos Rogério descobriu “chorando” em 2022