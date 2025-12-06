O Dia na História - BOM DIA 06 DE DEZEMBRO

Publicada em 06/12/2025 às 09h15
NO MUNDO DOS ESPORTES
TRAIÇÃO OU?
Sofia Lyskun, que já disputou várias competições internacionais e é a atual campeã europeia de saltos ornamentais, anunciou que assumiu a cidadania russa. Nascida em Luhansk, uma das cidades ucranianas invadidas pela Rússia ela foi acusada de traição.
UMA VEZ TEM DE SER A 1ª
Repetindo 2010, a primeira partida da Copa do Mundo de 2026 será entre as seleções de África do Sul e México, que em 2010 abriram a primeira Copa em solo africano. Em 2026 tndo como local de jogo o país sede, no caso o México, igual a 2010 que foi a África do Sul.
APOSTAS
Com tanta coincidência deve ter apostador jogando que o resultado também repita 2010: 1x1.
LA TRI X BAFANAS
Cada um dos países da Copa do ano que vem é conhecido por um apelido. Os dois da primeira partida(África do Sul x México) são o Bafana Bafana, em linguagem zulo significa “Os garotos” contra o “El Tri” ou “La Tri”, do nome "Tricolor", cores da bandeira (verde, branco e vermelho).
MAIS MOLEZA
Quinto colocado na eliminatória sul-americana, com 10 participantes, o Brasil terá uma nova moleza na chave de grupos da Copa deste ano, com os adversários: Escócia 36º no ranking da Fifa; Haiti 84º; Marrocos 12º lugar. O Brasil é o 5º, mesma classificação nas eliminatórias. Quer mais moleza? “Vai empurrar bêbado em ladeira”.
DE QUALQUER FORMA....
Não sou supersticioso, mas é bom lembrar das coincidências (como no caso de México x África do Sul). em 1958 o Brasil saiu desacreditado daqui e voltou com o título. Em 1970 idem, e olha o que aconteceu. Em 94 idem.
RONDONIENSE
Asem divulgar a tabela dos jogos, devido à indefinição da CBF relativa aos jogos da Copa do Brasil, a Federação de Futebol rondoniense confirmou para dia 17 de janeiro a primeira rodada do campeonato estadual da série A.
JOGOS
A competição tem previsão de acabar dia 14 de março, com 42 partidas.
