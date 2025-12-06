Rússia avisa UE para consequências do uso dos seus ativos congelados

Publicada em 06/12/2025 às 10h04
"Qualquer transação com ativos soberanos da Rússia sem o consentimento do país seria um roubo. E é evidente que o roubo de fundos estatais russos terá consequências de longo alcance", afirmou Nechayev, em comunicado, num momento em que Berlim e Bruxelas tentam convencer a Bélgica a apoiar o plano.
O diplomata argumenta que a reputação internacional da União Europeia "pode ser destruída", prevendo "processos judiciais intermináveis" e um "caminho para a anarquia jurídica" que, em sua visão, colocará em risco os alicerces do sistema financeiro global, afetando primeiramente a própria Europa.
A Comissão Europeia apresentou um plano para direcionar a Kyiv receitas provenientes dos cerca de 235 bilhões de euros em ativos russos congelados na UE, dos quais 210 bilhões estão depositados na câmara de compensação Euroclear, com sede na Bélgica.
No entanto, Bruxelas enfrenta resistência do governo belga, que teme consequências legais e financeiras para a Euroclear caso a UE avance com o mecanismo.
O chanceler alemão, Friedrich Merz, viaja nesta noite à Bélgica para tentar convencer o seu homólogo, Bart De Wever, dos méritos da proposta europeia.
Porém, a visão do Kremlin é bastante diferente e, segundo o embaixador russo em Berlim, a intenção de recorrer aos ativos congelados apenas demonstra que a UE não dispõe dos "recursos consideráveis" necessários para manter apoio militar prolongado a Kyiv.
