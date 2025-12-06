Mortes por inundações na Ásia passam de 1.700

Publicada em 06/12/2025 às 09h56
O número de mortes causadas por inundações no sudoeste da Ásia passou de 1.700, anunciaram autoridades locais neste sábado (6). Mais afetados, Indonésia, Sri Lanka e Tailândia ainda procuram centenas de desaparecidos em meio aos escombros deixados pelo ciclone Ditwah.
Até a última atualização desta reportagem, o número de mortos em cada um dos países afetados é de:
Indonésia: 908;
Sri Lanka: 607;
Tailândia: 267;
Malásia: 3.
A passagem do ciclone pela região no final de novembro causou chuvas torrenciais e provocou inundações generalizadas e deslizamentos de terra, resultando em milhares de vítimas e milhões de pessoas afetadas. A Indonésia e o Sri Lanka pediram ajuda internacional para lidar com a resposta ao desastre.
Assista também no
Reproduzir vídeo
Reproduzir
00:00/00:00
Silenciar som
Minimizar vídeoTela cheia
Veja os vídeos que estão em alta no g1
Na Indonésia, a ilha de Sumatra foi a mais atingida. O número de mortos pelas enchentes e deslizamentos provocados pelo Ditwah em três províncias da ilha subiu para 908 pessoas neste sábado, informou o serviço de emergência indonésio. Ainda há 410 desaparecidos, segundo o governo.
Já no Sri Lanka, o número de mortos subiu para 607 na última atualização do balanço feito pelo governo na sexta-feira. Outras 214 pessoas ainda estão desaparecidas no país asiático.
É esperado que o número de mortos aumente nas próximas horas, principalmente na Indonésia e no Sri Lanka. Isso por que a esperança de encontrar os desaparecidos com vida diminuiu devido ao tempo decorrido desde a passagem do ciclone. Os trabalhos de resgate são dificultados por conta da geografia das regiões atingidas e do volume de escombros.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!