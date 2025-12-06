Mortes por inundações na Ásia passam de 1.700
Por G1
Publicada em 06/12/2025 às 09h56
Nos acompanhe pelo Google News

O número de mortes causadas por inundações no sudoeste da Ásia passou de 1.700, anunciaram autoridades locais neste sábado (6). Mais afetados, Indonésia, Sri Lanka e Tailândia ainda procuram centenas de desaparecidos em meio aos escombros deixados pelo ciclone Ditwah.

Até a última atualização desta reportagem, o número de mortos em cada um dos países afetados é de:

Indonésia: 908;

Sri Lanka: 607;

Tailândia: 267;

Malásia: 3.

A passagem do ciclone pela região no final de novembro causou chuvas torrenciais e provocou inundações generalizadas e deslizamentos de terra, resultando em milhares de vítimas e milhões de pessoas afetadas. A Indonésia e o Sri Lanka pediram ajuda internacional para lidar com a resposta ao desastre.

Assista também no

Reproduzir vídeo

Reproduzir

00:00/00:00

Silenciar som

Minimizar vídeoTela cheia

Veja os vídeos que estão em alta no g1

Na Indonésia, a ilha de Sumatra foi a mais atingida. O número de mortos pelas enchentes e deslizamentos provocados pelo Ditwah em três províncias da ilha subiu para 908 pessoas neste sábado, informou o serviço de emergência indonésio. Ainda há 410 desaparecidos, segundo o governo.

Já no Sri Lanka, o número de mortos subiu para 607 na última atualização do balanço feito pelo governo na sexta-feira. Outras 214 pessoas ainda estão desaparecidas no país asiático.

É esperado que o número de mortos aumente nas próximas horas, principalmente na Indonésia e no Sri Lanka. Isso por que a esperança de encontrar os desaparecidos com vida diminuiu devido ao tempo decorrido desde a passagem do ciclone. Os trabalhos de resgate são dificultados por conta da geografia das regiões atingidas e do volume de escombros.

Geral TRAGÉDIA
Imprimir imprimir