Rondônia se destaca com Nota A no Índice de Situação Previdenciária 2025

O Governo de Rondônia alcançou um marco importante na história da previdência estadual: a Nota A no Índice de Situação Previdenciária (ISP) 2025, avaliação do Ministério da Previdência Social que mede a saúde e a governança dos regimes próprios em todo o Brasil.
O resultado coloca o Estado de Rondônia e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) em destaque, já que apenas 3 (três) RPPS estaduais obtiveram a classificação máxima no ciclo de avaliação deste ano, reafirmando a consistência da gestão previdenciária adotada pelo Instituto.
Mais do que uma avaliação técnica, o ISP avalia um conjunto de indicadores que refletem a qualidade da gestão, incluindo a situação financeira do regime, a sustentabilidade atuarial, a eficiência administrativa, a regularidade das informações prestadas e as práticas de governança e conformidade aplicadas à política de investimentos. A nota máxima recebida mostra que o Instituto cumpre todas as regras exigidas, mantém equilíbrio entre receitas e despesas e trabalha com processos bem organizados, controles internos eficientes e total respeito às normas que regulam os regimes previdenciários.
Essa trajetória de excelência ganhou ainda mais força em junho deste ano, quando o Instituto manteve a certificação Pró-Gestão nível IV, o mais alto nível conferido pelo Ministério da Previdência aos RPPS que adotam práticas avançadas de governança, controles internos e educação previdenciária.
O presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, destacou a relevância das recentes conquistas, ressaltando que: “Esses resultados são fruto do trabalho integrado de todas as áreas do Instituto, que têm se dedicado a melhorar cada vez mais os processos de gestão, fiscalização e controle, garantindo mais segurança e transparência para os nossos beneficiários.”
Ao alcançar a Nota A no ISP 2025, o Iperon reafirma seu compromisso com a sustentabilidade do regime, com a proteção dos direitos dos segurados e com a gestão eficiente dos recursos públicos. O resultado fortalece a credibilidade do sistema previdenciário estadual e evidencia a dedicação da equipe do Instituto em garantir um modelo de gestão moderno, transparente e alinhado às melhores práticas adotadas pelos RPPS no Brasil.
