Ações preventivas do Comitê de Enfrentamento às Crises Hídricas garantem abastecimento

O Comitê de Enfrentamento às Crises Hídricas de Porto Velho iniciou um conjunto de ações preventivas para monitorar e reduzir possíveis impactos do período de cheia previsto para os próximos meses. O grupo é composto inicialmente pela Agência de Regulação e Desenvolvimento (ARDPV), pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (SEMIAS) e pela Defesa Civil Municipal, que atuam de forma integrada para acompanhar riscos, analisar indicadores e garantir respostas rápidas em situações que podem comprometer o abastecimento de água.
A ARDPV destaca a importância da antecipação para proteger a população. O comitê realiza monitoramento de reservatórios e áreas vulneráveis com visitas técnicas e análise de dados, preparando o município para mudanças climáticas e para demandas de abastecimento.
A SEMIAS e a Defesa Civil reforçam que a atuação conjunta permite respostas mais seguras, especialmente em comunidades mais distantes ou que dependem de sistemas alternativos de abastecimento. As equipes estão mobilizadas para atender ocorrências, identificar pontos críticos e implementar medidas corretivas quando necessário.
O prefeito Léo Moraes destacou que a preparação antecipada é fundamental para mitigar impactos nas regiões mais sensíveis. “Nosso foco é agir antes que os problemas apareçam. A integração das equipes garante respostas rápidas e proteção para quem depende desses sistemas todos os dias”.
O Comitê de Enfrentamento às Crises Hídricas reforça que as ações preventivas reduzem riscos, evitam transtornos e ampliam a capacidade de resposta do município. A orientação é que a população acompanhe os comunicados oficiais e siga as recomendações emitidas pelos órgãos responsáveis.
