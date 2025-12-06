Cantata promete noite de magia neste domingo (7) no Prédio do Relógio

Publicada em 06/12/2025 às 11h25
Os preparativos estão finalizados para mais uma noite especial em Porto Velho. Neste domingo (7), moradores da capital poderão acompanhar uma Cantata Natalina inédita, apresentada pelos alunos das escolas de música do município. O evento vai reunir orquestra, coral, show de luzes e projeções holográficas que contarão a história da cidade, transformando o Prédio do Relógio em um grande palco a céu aberto.
A apresentação ocorrerá na escadaria e nas janelas do prédio histórico, proporcionando uma experiência visual e musical pensada para toda a família. A programação começa a ganhar forma às 18h30, com o acender das luzes natalinas das avenidas Sete de Setembro e Jonatas Pedrosa. Já em frente ao Prédio do Relógio, o espetáculo inicia às 19h, incluindo a exibição de um filme projetado por holografia.
“Pela primeira vez teremos uma linda noite de Cantata Natalina em Porto Velho, celebrando o espírito das boas festas com música, orquestra, coral e até holografia. Será um momento muito especial. É neste domingo. Junte a família e vamos viver essa noite mágica”, destacou.
A ação integra o retorno da decoração natalina às principais ruas do centro da cidade e também a ornamentação inédita dos distritos, reforçando o clima de Natal em todo o município.
