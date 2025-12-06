Famílias aproveitam clima natalino e acompanham caravana em vários pontos da capital

Publicada em 06/12/2025 às 11h19
A noite dessa sexta-feira (05) ganhou um brilho diferente para muitas famílias de Porto Velho. No Parque da Cidade, um dos pontos escolhidos para acompanhar a passagem da Caravana da Coca-Cola, o servidor público Áureo Sérgio chegou cedo com a esposa e os dois filhos, moradores do bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Ele levou o caçula, de 4 anos, e o mais velho, de 8, que estavam ansiosos para ver de perto o Papai Noel.
Enquanto ajudava os meninos a encontrarem um bom lugar para assistir, Áureo observava a movimentação no parque e falou sobre o momento especial. “Os dois ficaram a semana inteira perguntando se o Papai Noel ia chegar mesmo. Ver o brilho no olhar deles quando o caminhão aparece é uma emoção que a gente guarda. É uma lembrança simples, mas muito valiosa para a nossa família”, contou.
O Parque da Cidade acabou se tornando um dos espaços mais procurados para acompanhar a caravana, que saiu da Fábrica Solar e percorreu diversos pontos da capital. O trajeto passou pelo IG da Jatuarana, Nova Era, Panificadora Norte Nordeste, Meta 21, Aramix Atacado, Morar Melhor, Atacadão, Assaí J. Imigrantes, Espaço Alternativo, Parque da Cidade, Porto Velho Shopping e Praça de Alimentação da Calama, encerrando no prédio do Relógio.
Entre quem também aproveitou a noite estavam os irmãos Emilly Lohana, 12 anos, Rebeca Sophia, 9, e Vitor Miguel, de 5. Eles moram no bairro Nova Porto Velho e foram ao Parque da Cidade acompanhados da tia. Emilly conta que o passeio foi especial desde o primeiro momento. “A gente já achou tudo muito bonito quando chegou aqui. Quando a caravana entrou no parque então, ficou tudo ainda mais mágico. É uma cena que a gente não vai esquecer”, disse.
Com apoio e escolta da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), a caravana seguiu o trajeto com segurança, luzes, música e o clima natalino que marcou a noite de quem decidiu acompanhar a passagem dos veículos iluminados.
Ao falar sobre a presença da caravana na capital, o prefeito Léo Moraes ressaltou a importância do momento para as famílias. “É uma alegria ver Porto Velho recebendo um evento que aproxima as pessoas, que desperta o sentimento natalino e traz essa energia tão positiva para a cidade. Esses encontros valorizam nossas famílias e fortalecem a identidade da nossa capital”, afirmou.
