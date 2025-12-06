Governo de Rondônia consolida avanços e intensifica a modernização e segurança no trânsito em 2025

Publicada em 06/12/2025 às 11h01
Preservar vidas, garantir a segurança viária e prestar serviços eficientes à população, esses são alguns dos pilares do governo de Rondônia, que, em 2025, obteve avanços significativos em diversas áreas estratégicas. Da educação para o trânsito à modernização tecnológica, passando por investimentos estruturais e ações voltadas à valorização dos servidores, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) reafirmou o compromisso com a segurança viária, a eficiência administrativa e o atendimento de qualidade ao cidadão rondoniense.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados expressam o empenho coletivo em construir um trânsito mais seguro, humano e alinhado às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).
CAMPANHAS EDUCATIVAS
Por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), o Detran-RO desenvolveu ações educativas com a missão de conscientizar e prevenir sinistros. Até outubro, foram executadas mais de quatro mil atividades educativas em vias públicas, 191 escolas, 12 instituições de ensino superior e 227 empresas.
Milhares de pessoas foram alcançadas com campanhas como “Maio Amarelo” (154.131 participantes); “Respeite Meu Espaço” (145.181); e “Calma, vai de boa!” (85.365), que se destacaram pelo engajamento da população em temas como respeito à vida, segurança viária e redução de acidentes. Outras ações como “Álcool e Direção” (84.367); e “Sua Vida Vale Mais” (17.629), reforçaram a conscientização sobre comportamentos seguros no trânsito.
FISCALIZAÇÃO
A Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) intensificou o trabalho de orientação, prevenção e monitoramento, mantendo presença constante nas ruas, com o objetivo principal de reduzir os riscos de sinistros. Até outubro, 88.220 pessoas foram abordadas em ações educativas e de fiscalização. Dessas abordagens, 1.639 resultaram em conduções à delegacia por crimes de trânsito previstos no artigo 306 do CTB, que trata da condução sob influência de álcool — número que reforça a importância de manter a fiscalização ativa e contínua.A fiscalização é tratada pelo Detran-RO como uma questão de saúde pública, uma vez que retirar condutores em desconformidade com as leis de trânsito e que ofereçam riscos à segurança das demais pessoas, significa reduzir o número de pacientes feridos e vítimas de sinistros.
MAIO AMARELO
Em 2025, o Detran-RO foi reconhecido com o prêmio “Destaques Maio Amarelo”, concedido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. A premiação foi resultado da parceria entre a EPT e a DTFAT, que realizaram mais de mil ações educativas e de fiscalização durante o mês de maio, colocando Rondônia na primeira posição do ranking nacional.
INFRAESTRUTURA
No exercício de 2025, a Diretoria Técnica de Engenharia Civil e Patrimônio (DITEP) desenvolveu importantes ações voltadas à modernização da infraestrutura das unidades do Detran-RO, fortalecendo o compromisso com a melhoria contínua dos ambientes e das condições de trabalho dos servidores, melhorando o atendimento à população.
Entre as principais realizações, destacam-se:
Reforma e ampliação da Ciretran de Guajará-Mirim: obra entregue em setembro, com investimento de R$ 1,4 milhão, sendo uma das unidades mais modernas do estado, a primeira “Padrão Prime”;
Reforma e ampliação da Ciretran de Costa Marques: obra entregue em agosto, com investimento de R$ 1,6 milhão;
Construção da nova Ciretran de Santa Luzia d’Oeste: obra em andamento, com investimento de R$ 5,1 milhões;
Reforma e ampliação da Ciretran de Ji-Paraná em andamento, com investimento de R$ 1,8 milhão;
Início da construção do Detranzinho, uma cidade em miniatura para simular situações de trânsito voltadas à formação de crianças, adolescentes e jovens, com o objetivo de formar futuros condutores conscientes. A obra tem investimento de cerca de R$ 1,4 milhão.
REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Em janeiro, o Detran-RO entregou à Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) um pacote de R$ 10 milhões em investimentos, composto por 30 motocicletas de 900 cilindradas, quatro carros com câmeras OCR, 300 rádios HT e cerca de 300 etilômetros para reforçar as ações de segurança e fiscalização de trânsito.
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
Atualmente, o Detran-RO disponibiliza atendimento ao cidadão nas 52 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e 17 Postos Avançados (PA’s). Em 2025, foram investidos R$ 13,6 milhões em equipamentos para suprir as necessidades das unidades administrativas em todo o estado, sendo:
Aquisição de mobiliários no valor de R$ 5,6 milhões;
Aquisição de equipamentos de centrais de ar no valor de R$ 265 mil;
Aquisição de eletrodomésticos no valor de R$ 324 mil;
Aquisição de materiais de expediente no valor de R$ 404 mil;
Contratação de empresa especializada na locação de veículos, com o objetivo de subsidiar as atividades desenvolvidas pelo Detran-RO, no valor de R$ 6,9 milhões.
HABILITAÇÃO
Por meio da Diretoria Técnica de Habilitação (DTH), o Detran-RO implementou importantes projetos sociais ao longo de 2025:
CNH Social: um dos marcos foi o lançamento da CNH Social, programa voltado a pessoas de baixa renda, que ofertou 1,5 mil vagas gratuitas para a obtenção da primeira carteira de habilitação.
CNH sem Barreiras: o programa promove a inclusão social de pessoas com deficiência física e transtornos de aprendizagem, oferecendo veículos adaptados e o recurso de Ledor Digital para leitura das provas teóricas, garantindo igualdade de condições e acessibilidade. O programa também prevê redução no valor dos exames de aptidão física e mental.
Carteira Azul: distribuição gratuita do porta-documento destinado a condutores com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação visa promover acessibilidade, inclusão e reconhecimento.
AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Para facilitar a vida do cidadão, o Detran-RO, por meio da Diretoria Técnica de Veículos (DTV), lançou diversas ferramentas online através da Central de Serviços:
Emplacamento Digital: permite ao usuário realizar o 1º emplacamento online, com escolha da placa e emissão de taxas, sem a necessidade de procurar uma unidade do Detran;
Veículos Escolares: funcionalidade que permite consultar a situação do transporte escolar no estado e verificar se os veículos estão devidamente regularizados pelo Detran-RO;
Veículo Empresa: ferramenta que auxilia empresas e órgãos públicos na gestão digital de suas frotas, viabilizando a emissão de documentos, pagamento de taxas e indicação de condutores.
INVESTIMENTOS EM SINALIZAÇÃO
Por meio do levantamento, tratamento e análise de dados estatísticos relacionados ao trânsito, a Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego (DITET) desenvolveu importantes ações voltadas à celebração de convênios de sinalização em diversos municípios. Esses convênios firmados entre o Detran-RO e as prefeituras totalizam o montante de R$ 9,9 milhões em 2025:
Sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas de Ariquemes, com repasse de R$ 5,5 milhões;
Sinalização vertical, horizontal e semafórica nas vias urbanas de Jaru, com repasse de R$ 3,3 milhões;
Sinalização vertical e horizontal nas vias urbanas de Parecis, com repasse de R$ 494 mil;
Sinalização vertical e horizontal nas vias urbanas de Primavera do Oeste, com repasse de R$ 553 mil.
CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Além das constantes capacitações, servidores ganharam a Acadevia em 2025, com 600 contemplados inicialmente
O Detran-RO implementou a Academia de Segurança Viária (Acadevia), um centro de estudos e qualificação contínua, com capacitação técnica permanente dos servidores que atuam na educação, fiscalização, engenharia e gestão do trânsito, garantindo à população um atendimento mais eficiente, técnico e comprometido com a segurança viária. Nos primeiros meses de funcionamento, atendeu 600 servidores, com 206 horas/aula distribuídas entre teoria e prática.
QUALIFICAÇÃO
O Detran-RO, por meio da Coordenadoria de Capacitação e Qualificação de Pessoal (CQUALI), realizou novos cursos e constantes capacitações para os servidores. Entre as formações, destacam-se o Curso de Atualização para Agentes de Trânsito, Análise de Documentos, Cursos para Chefes, Aula de Libras, Nova Lei de Licitações, Redação Oficial, entre outros. Ao todo, mais de 1,3 mil servidores foram contemplados.
Além disso, a Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento (COFAP) promoveu cursos de formação, atualização e capacitação, sistematizados pelas resoluções e portarias do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelecem requisitos para a organização pedagógica e o corpo docente das instituições voltadas à área de trânsito, tanto para o público interno quanto para o externo, alcançando mais de seis mil atendimentos em suas ações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!