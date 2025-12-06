Marina Ruy Barbosa responde seguidora que a chamou de feia: “Perdi toda a beleza”

Publicada em 06/12/2025 às 09h56
Marina Ruy Barbosa voltou a chamar atenção nas redes sociais após responder, com ironia, a um comentário que viralizou nesta sexta-feira (5). A publicação no X dizia: “Me desculpem, mas acho a Marina Ruy Barbosa muito feia; se ela não fosse ruiva ninguém ia ligar.”
A atriz decidiu entrar na conversa e devolveu no mesmo tom, lembrando a fase em que clareou os fios: “Eu também acho. Quando fiquei loira perdi toda a beleza”, escreveu, debochando da crítica que circulava na plataforma.
O episódio também reacendeu a curiosidade sobre a mudança de visual feita por Marina em maio, quando surpreendeu os fãs ao abandonar o famoso ruivo e adotar o loiro. A transformação durou cerca de quatro meses, até que ela optou por retomar a cor natural.
Na época, Marina explicou que a troca foi parte de um período de experimentação: como loira, sentiu que explorava um lado mais ousado e curioso; já o ruivo, segundo ela, representa seu lugar de força e pertencimento — “quando estou ruiva, sinto que estou em casa”.
