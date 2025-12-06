Gkay mostra “bumbum na nuca” após procedimento e viraliza nas redes

Publicada em 06/12/2025 às 10h27
Gkay voltou a mobilizar as redes sociais nesta quinta-feira (4) ao divulgar, nos Stories, um vídeo em que aparece de fio-dental exibindo as marcas do bronzeado e o resultado de um novo tratamento estético. A influenciadora, que se prepara para desfilar como musa do Salgueiro, mostrou mais uma etapa do procedimento voltado para destacar o contorno do bumbum.
No registro, o médico responsável, Dr. Wellinthon Verginelli, explica o que foi realizado na sessão e elogia o efeito alcançado. Ele afirma que a criadora de conteúdo já apresentava bom volume e que o dia foi dedicado ao bioestimulador de colágeno, aplicado para deixar a região mais firme: “Para ela sambar como musa do Salgueiro e o bumbum ficar durinho”, destacou.
Verginelli também comentou a repercussão do visual da influenciadora. Segundo ele, o resultado tem chamado atenção em diferentes lugares. “Esse bumbum está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Até em Mikonos nos pararam para falar dela. Está lindo e duro. E não é PMMA — é bioestimulador com ácido hialurônico”, explicou o médico, bem-humorado.
Entre brincadeiras, poses e passos de dança, Gkay segue compartilhando sua rotina de preparação para o Carnaval, onde deve ser uma das musas mais comentadas da avenida.
