“Wagner Moura faz história ao ser indicado a duas categorias no Critics Choice Awards”

Publicada em 06/12/2025 às 10h33
Wagner Moura abriu 2025 com um feito inédito para o cinema nacional. O ator baiano recebeu, nesta sexta-feira (5), duas indicações ao Critics Choice Awards — uma das premiações mais relevantes da indústria audiovisual e considerada termômetro para o Oscar.
A academia o selecionou para a disputa de Melhor Ator em Filme, pelo trabalho em O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, e também para Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, por Dope Thief. A cerimônia da 31ª edição acontece em 4 de janeiro, em Los Angeles.
A nomeação coloca Moura em um patamar histórico: é a primeira vez que um brasileiro concorre ao título de Melhor Ator no Critics Choice. Ele terá como concorrentes Timothée Chalamet (Marty Supreme), Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Michael B. Jordan (Pecadores), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra) e Ethan Hawke (Blue Moon).
O reconhecimento reforça a trajetória internacional de Wagner, que vem chamando atenção desde a apresentação de O Agente Secreto no Festival de Cannes. O desempenho do ator já rendeu mais de cinco prêmios ao redor do mundo, incluindo distinções da crítica de Chicago, Nova York e do próprio festival francês.
TEM QUE RESPEITAR! Wagner Moura foi indicado DUAS VEZES ao Critics Choice Awards 2026:
• Melhor Ator (O Agente Secreto)
• Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie (Dope Thief) pic.twitter.com/HX9Tj0hwP1— SB (@SeriesBrasil) December 5, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!