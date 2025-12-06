PF, PBFRON e PRF prendem homem por porte ilegal de munições de uso restrito

Por PF/RO
Publicada em 06/12/2025 às 08h40
Nova Mamoré/RO. Nesta sexta-feira (5/12), a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Rondônia, Polícia Rodoviária Federal e CCPI Amazônia, prendeu um homem durante ação de comando estático realizada no km 910 da BR-364, no município de Nova Mamoré/RO.
Durante a abordagem, as equipes localizaram e apreenderam munições e valores em moeda nacional e estrangeira.
O motorista, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim para adoção das medidas de praxe.
