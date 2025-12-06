Mostra de Planos de Negócios em Guajará-Mirim: Celebração da Inovação, Sustentabilidade e Soluções Comunitárias

Publicada em 06/12/2025 às 09h13
No final de novembro, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, tornou-se um verdadeiro polo de criatividade e empreendedorismo com a realização da Mostra de Planos de Negócios. Na manhã do dia 28, estudantes, professores e avaliadores se reuniram para a apresentação de ideias inovadoras e soluções concretas desenvolvidas pelas turmas do 3º ano dos Cursos Técnicos em Biotecnologia e em Informática.
A mostra marcou a culminância da disciplina de Empreendedorismo, coordenada pelo Professor Renan Gomes de Lima. O desafio proposto aos 18 grupos participantes foi elaborar um empreendimento completo, englobando o Conceito do Negócio, o Plano de Negócios Estruturado e um Protótipo Funcional do produto ou serviço. O objetivo era estimular o pensamento crítico e empreendedor, incentivando os estudantes a desenvolverem soluções que respondam a demandas reais da comunidade. Os projetos foram rigorosamente avaliados por uma banca composta pelos Professores Talison Costa, Vitória Almeida e Neemias Hitotuzi. Os critérios de análise se concentraram em quatro pilares principais: inovação, viabilidade, impacto social e sustentabilidade.
Três projetos se destacaram pela relevância social, criatividade e potencial de mercado, conquistando as primeiras colocações. O 1º lugar foi conquistado pelo BusMate, desenvolvido pela turma do 3º ano de Informática (Matutino). O projeto consiste em um aplicativo/site voltado para a gestão de transporte escolar. Sua solução organiza rotas, horários e pagamentos, prometendo maior segurança e eficiência na mobilidade estudantil para pais, estudantes e motoristas.
O 2º lugar ficou o projeto EcoBrincar, idealizado por alunos de Biotecnologia. A proposta é a produção de brinquedos pedagógicos feitos com materiais biodegradáveis. O projeto alia educação e preservação ambiental, oferecendo uma alternativa sustentável ao mercado tradicional de brinquedos.
O 3º lugar foi para o grupo Bolinhos do Norte, também de Biotecnologia, que apresentou uma linha de bolinhos artesanais com sabores amazônicos, utilizando embalagens sustentáveis. A proposta aposta na valorização da cultura e economia criativa regional como diferenciais competitivos.
A Mostra de Planos de Negócios foi um momento de formação integral, demonstrando que o alinhamento entre teoria, prática e protagonismo juvenil pode, de fato, transformar ideias em projetos de impacto positivo para a comunidade. “Queremos que nossos alunos percebam que inovação não é apenas tecnologia: é gerar valor para a sociedade, seja por meio da sustentabilidade, do desenvolvimento regional ou de melhorias no cotidiano das pessoas”, afirmou o Professor Renan Gomes de Lima, enfatizando o propósito da atividade, que vai além da sala de aula.
