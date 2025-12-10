OPINIÃO

Para aliviar Bolsonaro, bancada de Rondônia abraça projeto que fragiliza a Constituição e reduz punições até para presos comuns

Acelerada sem debate público e sob pressão política explícita, a votação fragiliza o devido processo legislativo e pode violar o princípio da proibição de proteção deficiente, deixando o projeto vulnerável a questionamentos no STF