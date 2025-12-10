Mais de 500 inscrito na 31ª Copa WS TK de Futsal Base 2025 em Jaru

Publicada em 10/12/2025 às 08h31
Desafios de Gigantes, em mais uma competição de base em Jaru na modalidade de Futsal, terá início hoje no Ginásio de Esportes Sebastião Mesquita e também acontecerá rodadas na Quadra da Escola Estadual Olga Dellaia.
A 31ª Copa WS TK de Futsal de Base de Jaru 2025, contará com a participação de mais 500 atletas de 06 a 15 anos, divididos em várias categorias. Os jogos tem parceria com a SEMECELT, CMDCA e Prefeitura de Jaru, IFRO Projeto atleta Cidadão; Governo de Rondônia através do Termo de Fomento 621/PGE/SEJUCEL/2025, Deputado Estadual Dr. Luiz do Hospital.
O Professor e Coordenador da WS Furacão deJaru Uelton Salomão que é o grande incentivador do evento, parabeniza todos os atletasparticipantes e pais que estão participando do evento; disse que a Grande novidade será na premiação em comemoração aos 31 anos da WS em Jaru, teremos medalhas personalizadas, mais brindes da TK, Mega Malharia, Stop Capas e WS que serão sorteados entre participantes e aos campeões por e aos alunos do projeto social da WS Associação (Ecoando Sons Amazônicos em Jaru) SEMECELT, Governo Federal, Ministério da Cultura, que será desenvolvido em 2026 no CTWS com aulas de percussão para participantes. Teremos ainda o Projeto Responsabilidade Social em Jaru 2026, parceria do FUMDICAD, CMDCA, SEMDES, Prefeitura de Jaru, parceria Nota Legal. Dando continuidade ao projeto social Atleta do Futuro 2025 2026 do Governo de Rondônia através da SEJUCEL, Deputado Estadual Dr. Luiz do Hospital.
A 31ª COPA WS TK DE FUTSAL BASE Jaru 2025, conta com apoio para premiação: TK Rastreadores, Vieira Modas, SEMECELT através da Secretária Maria Cleunice, CMDCA, Prefeitura de Jaru, SEJUCEL/Governo de Rondônia, Deputado Estadual Dr. Luiz do Hospital, Stop Capas, Papelaria Teixeira; Nota Legal Rondoniense, Central Cópias, Dinâmica Papelaria, Direção da Escola Olga Dellaia, JM Jorge Contabilidade, Óticas Cahema, Imprensa em Geral. Agradecimentos especiais a Presidente da WS, senhora Maria das Dores e toda diretoria da WS.
PARTIDAS INICIAIS 31ª COPA WS TK FUTSAL BASE JARU 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!