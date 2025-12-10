Publicada em 10/12/2025 às 10h50
O deputado estadual Cirone Deiró participa nesta quarta-feira (10), às 18h, da solenidade de entrega das obras de reforma e outras melhorias do Complexo Esportivo Cláudio Silvino, localizado no município de Nova Brasilândia do Oeste. O espaço foi contemplado com arquibancada, alambrado e estacionamento. O projeto, avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão, foi executado com recursos assegurados pelo parlamentar. “Estaremos novamente na cidade, junto com o prefeito Ginão da Saúde, celebrando mais esse momento importante para a população, principalmente para os esportistas e apreciadores do esporte”, disse o deputado.
Cirone Deiró assegurou os recursos, no início do ano de 2024, a pedido do então vereador Ademilson do Foto. “É um trabalho que deu uma nova vida ao complexo esportivo, transformando a estrutura e a aparência do local”, disse Ademilson.
De acordo com o ex-vereador, o deputado Cirone tem sido o principal parceiro do município, assegurando investimentos em diversas áreas. Ele citou como exemplo, a viabilização de recursos para a recuperação de estradas rurais, aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, de veículos para atender o serviço de saúde básica, de medicamentos, de tubos Armcos e para a construção de pontes. “É um trabalho de muita importância, que tem beneficiado vários setores do nosso município”, afirmou.
Segundo Cirone Deiró, o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, tem sido essencial, no atendimento das reivindicações dos representantes de cada região, de acordo com as reais necessidades dos moradores. O município de Nova Brasilândia, conforme o deputado, vem sendo contemplado com investimentos considerados de grande relevância para o desenvolvimento local. “Temos trabalhado em parceria com o governador, com o prefeito Ginão da Saúde e com o ex-vereador Ademilson do Foto”, disse Cirone.
