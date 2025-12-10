Pit stop orienta a população sobre os cuidados em caso de enchentes

Publicada em 10/12/2025 às 12h02
Em uma iniciativa voltada à prevenção e à segurança da população, um pit stop educativo foi realizado nesta terça-feira (9) em Porto Velho para orientar moradores sobre os cuidados necessários em situações de enchentes.
A ação, promovida Superintendência Municipal de Defesa Civil (SMDC), teve como objetivo alertar sobre os riscos comuns durante o período de chuvas intensas e reforçar medidas simples que podem salvar vidas.
O pit stop aconteceu no cruzamento das avenidas Carlos Gomes com Brasília. Durante a atividade, condutores e pedestres receberam panfletos informativos com instruções sobre como agir antes, durante e depois de uma enchente. A ação faz parte da Operação Inverno 2025, que visa preparar a comunidade para o período de maior incidência de chuvas.
A cartilha aborda orientações sobre como agir antes, durante e depois de enchentes e alagamentos. Reúne orientações práticas e acessíveis, com dicas de como identificar áreas de risco, montar um plano familiar de emergência, desligar a energia elétrica em caso de inundação e manter-se informado por canais oficiais.
Entre as orientações, a cartilha indica que o morador tenha um kit de emergência com documentos importantes em sacos plásticos, lanterna, pilhas, água potável, alimentos não perecíveis, roupas, apito, carregador portátil, medicamentos essenciais, o um kit de primeiros socorros contendo gaze, esparadrapo, tesoura, analgésicos, antisséptico e luvas descartáveis.
EMERGÊNCIA
A Defesa Civil Municipal reforça que, em caso de emergência, os moradores devem acionar imediatamente o órgão pelo telefone 199 ou (69) 98473-2112, Corpo de Bombeiros pelo 193, Polícia Militar pelo 190 e ainda Samu no 192. Em situação de risco, ações rápidas e conscientes podem salvar vidas.
De acordo com o superintendente da SMDC, Marcos Berti, a ação é realizada em vários pontos da capital e a equipe continuará monitorando áreas de risco e intensificando atividades educativas enquanto perdurar a estação chuvosa. “A ação integra um conjunto de medidas preventivas que buscam preparar a população para enfrentar eventuais enchentes com mais segurança, minimizando danos materiais e preservando vidas”, finaliza.
UNIDOS CONTRA ENCHENTES
Além de ações educativas por meio dos pits stops, a prefeitura de Porto Velho realiza obras e melhorias no enfrentamento das alagações através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Entre os serviços, uso de equipamentos como o hidrojato, garantiu o escoamento adequado. Mais de mil bocas de lobo já foram desobstruídas pelas equipes, substituição de manilhas e ampliação na instalação de ecobueiros para reduzir alagamentos e melhorar drenagem. Os trabalhos continuam, integrando intervenções de drenagem profunda com ações permanentes de zeladoria urbana.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!