Partido Progressista recebe novas lideranças em evento nesta quinta-feira, na capital

Publicada em 10/12/2025 às 11h43
O partido Progressistas vai receber novos filiados para fortalecer as suas fileiras e assegurar a formação de um grupo político composto por nomes reconhecidos pela atuação na sociedade. Para a presidente regional do Progressistas, deputada federal Sílvia Cristina, esses novos nomes ajudam a consolidar o partido como força política em Rondônia.
“É um momento especial para o Progressistas, com a chegada de novas lideranças, algumas com mandato, para fortalecer as fileiras do partido e consolidar a nossa posição, como força política importante em Rondônia, que vai seguir contribuindo com o Estado”, disse Sílvia Cristina.
O evento de filiação vai ocorrer nesta quinta-feira (11), às 19h, no auditório da Unopar, em Porto Velho. Assinarão a ficha de filiação o deputado estadual Ismael Crispin, a professora Agna Souza e os médicos Maiquy Paulo e Wenceslau Ruiz.
“Estamos nos fortalecendo internamente e isso é uma sinalização para a sociedade e para o meio político de como o Progressistas vai se estruturando, visando às eleições do próximo ano”, completou a presidente.
O evento vai reunir militantes e lideranças de todas as regiões de Rondônia. O deputado estadual do Progressistas, Lucas Torres, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais lideranças, incluindo de outras legendas, vão prestigiar o ato de filiação.
