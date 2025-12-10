Porto Velho avança para se tornar referência em pesca esportiva e observação de aves

Publicada em 10/12/2025 às 11h40
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), avançou em mais uma etapa para fortalecer o ecoturismo no município. Foram aprovados na Câmara Municipal dois importantes projetos de lei: o PL nº 4959/2025, que autoriza e reconhece Porto Velho como Capital da Pesca Esportiva, e o PL nº 4960/2025, que institui a cidade como Capital do Turismo de Observação de Aves.
As medidas ampliam a estratégia da gestão municipal de promover atividades turísticas sustentáveis, valorizando a biodiversidade regional e impulsionando segmentos que movimentam a economia criativa. No caso do turismo de observação de aves, a proposta destaca Porto Velho como uma das regiões com maior diversidade do país, somando mais de 700 espécies catalogadas.
O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, reforçou a importância da iniciativa ao apresentar dados inéditos sobre a fauna local. “Nós não tínhamos conhecimento até então de que Porto Velho tinha a maior quantidade de espécies de aves no Brasil. São 732 espécies catalogadas, e esses dados irrefutáveis foram apresentados pela Associação de Guias Birdwatching e por especialistas biólogos que vivem dessa atividade econômica, guiando turistas do Brasil e de outros países. Esses números atendem a uma demanda das instituições e associações, buscando fomentar ainda mais o turismo e atrair visitantes interessados em vivenciar a experiência amazônica”, afirmou.
Palitot também destacou o crescimento do fluxo turístico voltado à pesca esportiva. “Nós temos recebido muitos turistas que praticam a pesca esportiva na Amazônia, e a Semtel, ao lado das associações de condutores e guias, buscou fomentar essa nomenclatura para fortalecer ainda mais o setor”, completou.
Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, os projetos reforçam a visão da gestão municipal sobre o papel do turismo na economia local. “Compreendemos que hoje o turismo é uma das molas propulsoras da economia. Estamos falando de trazer mais pessoas para Porto Velho com a finalidade de gerar investimentos aqui. Agradecemos à Câmara Municipal pela aprovação. Sabemos que o que foi assinado hoje vai reverberar pelos próximos anos”, avaliou.
As propostas seguem alinhadas às políticas de desenvolvimento sustentável, incentivando a proteção dos ecossistemas, o crescimento do turismo de natureza e a valorização do patrimônio ambiental da região. A tramitação contou com a presença de especialistas, entidades ambientais e representantes do setor turístico.
O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis e cinco ausências de plenário. Agora segue para segunda votação, nesta terça-feira (09), e posteriormente será encaminhado para sanção do prefeito Léo Moraes.
