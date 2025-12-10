Prefeito Edinho da Rádio e deputado Luizinho Goebel celebram parceria em obras de infraestrutura para Colorado do Oeste

Publicada em 10/12/2025 às 10h46
O prefeito Edinho da Rádio, de Colorado do Oeste (RO), expressou seu profundo agradecimento e satisfação pela parceria firmada com o Governo de Rondônia e o deputado estadual Luizinho Goebel, que resultou na recuperação e reforço da malha viária urbana do município.
A cidade está passando por uma nova fase de melhorias na infraestrutura, com equipes do Governo de Rondônia executando a recuperação de diversas ruas e avenidas. O trabalho é realizado pela Usina de Asfalto de Vilhena e integra o conjunto de investimentos estaduais destinados aos municípios do Cone Sul.
A gestão municipal, representada pelo prefeito Edinho, celebrou o avanço das ações. De acordo com a prefeitura, a recuperação das vias melhora a circulação de veículos, aumenta a segurança e contribui para o desenvolvimento urbano do município.
Em seu agradecimento, o prefeito destacou a importância da união de esforços:
"Gostaria de agradecer imensamente ao governador Marcos Rocha e ao nosso incansável deputado Luizinho Goebel por mais esta grande conquista para Colorado do Oeste. A recuperação dessas ruas e avenidas era uma demanda histórica da nossa população e agora, graças a essa parceria forte e estratégica, estamos vendo a transformação acontecer. A melhoria da infraestrutura eleva a qualidade de vida, valoriza nossos bairros e reforça o desenvolvimento urbano. O trabalho em conjunto da Prefeitura, do deputado e do Governo do Estado está fazendo a diferença na vida dos coloradenses."
As obras em andamento incluem vias importantes como a Rua Tupinambás (entre a Rua Gês e a Avenida Rio Negro), a Rua Nu Aruaques, a Rua Tapuias (esquina com a Avenida Solimões), a Rua Guadalupe e a Rua Humaitá, demonstrando o compromisso com a melhoria da infraestrutura local.
