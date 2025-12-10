ASSDACO reforça chamado para a campanha gratuita de prevenção ao câncer neste sábado

Publicada em 10/12/2025 às 10h27
No próximo sábado, dia 13 de dezembro, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) realiza a última edição do ano das campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul, desta vez em Cacoal.
Iniciativa gratuita voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce dos cânceres de próstata e de mama, a ação acontece das 07h30 às 11h30, em dois locais distintos, mas ambos localizados no mesmo Complexo Hospitalar, na Av. Rosilene Xavier Transpadini, nº 2200. Na ASSDACO será oferecido o atendimento às mulheres e no Centro Oncológico e Hematológico de Cacoal serão realizados os exames masculinos.
A campanha contará com a presença de médico urologista, responsável pela realização do toque retal, e do Laboratório CID, que fará o exame de PSA. Para as mulheres, a triagem das mamas será conduzida por enfermeiras oncológicas. A iniciativa atende homens a partir de 45 anos e mulheres a partir de 40 anos.
A organização reforça algumas recomendações importantes para o público masculino: evitar comparecer de moto ou bicicleta e não ter relação sexual nas 48 horas que antecedem o exame. Todos os participantes devem levar documento pessoal de identificação e Cartão SUS.
“As campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul tem como objetivo fortalecer a prevenção e incentivar o diagnóstico precoce, aumentando as chances de tratamento eficaz. A ação é realizada em conformidade com o Termo de Fomento nº 550/PGE-SESAU, que apoia iniciativas voltadas à promoção da saúde em Rondônia”, destaca a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!