ANEEL autoriza reajuste e Energisa aplicará tarifa 14,64% mais cara em Rondônia a partir do dia 13

Publicada em 10/12/2025 às 16h10
Os consumidores de Rondônia terão novas tarifas de energia a partir de 13 de dezembro, conforme deliberação tomada nesta terça-feira pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. A decisão envolve tanto o reajuste anual da distribuidora Energisa Rondônia quanto a aplicação dos efeitos financeiros da Revisão Tarifária Extraordinária.
A distribuidora atende aproximadamente 729 mil unidades consumidoras espalhadas pelos 52 municípios do estado. No processo aprovado, a classe residencial B1 terá alteração de 14,64%. Para as categorias cativas, o cálculo médio resultou em diferentes percentuais: 15,01% na baixa tensão, 18,49% na alta tensão e um efeito global de 15,72% para o conjunto dos consumidores.
A agência também definiu como serão incorporados os valores referentes à Revisão Tarifária Extraordinária. A parcela financeira de R$ 57 milhões, segundo o processo, representará impacto de 2,15% dentro do reajuste deste ano. O saldo restante será distribuído nos próximos ciclos tarifários.
Entre os elementos considerados pela Aneel estão custos de compra, distribuição e transmissão de energia, além de encargos setoriais e componentes financeiros herdados do processo anterior. As classes enquadradas na alta tensão abrangem níveis de suprimento entre 2,3 kV e acima de 230 kV, enquanto o grupo de baixa tensão incorpora residências, consumidores rurais, atividades industriais e comerciais, serviços públicos e iluminação pública.
