TJRO assina contrato pra construção de Fórum Digital em União Bandeirantes

Moradores da região conhecida como Ponta do Abunã serão beneficiados com mais uma unidade da Justiça de Rondônia. Foi assinado esta semana, o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório para a construção do Fórum Digital no distrito de União Bandeirantes.
Apesar de pertencer à capital Porto Velho, o distrito está localizado no extremo oeste do Estado, na divisa com o Acre. A instalação da unidade no local deve facilitar o acesso aos serviços do Poder Judiciário e de instituições parceiras.
O projeto, em Light Steel Frame, metodologia de construção sustentável, será adotado também em União Bandeirantes, com espaço com acessibilidade para atendimento remoto, realização de audiências e videoconferências. Já estão em funcionamento os fóruns digitais de Extrema, Mirante da Serra, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim, Alto Paraíso, Montenegro, Campo Novo e Chupinguaia. Outros que devem ser entregues em breve são em São Felipe D´oeste e Urupá. Em União Bandeirantes as obras devem iniciar em cerca de 30 dias.
Fórum Digital
Vencedor do Prêmio Innovare, o Fórum Digital oferece atendimento por meio da tecnologia e é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça como boa prática.
