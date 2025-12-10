TJRO assina contrato pra construção de Fórum Digital em União Bandeirantes
Por TJ /RO
Publicada em 10/12/2025 às 17h01
 Moradores da região conhecida como Ponta do Abunã serão beneficiados com mais uma unidade da Justiça de Rondônia. Foi assinado esta semana, o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório para a construção do Fórum Digital no distrito de União Bandeirantes.

Apesar de pertencer à capital Porto Velho, o distrito está localizado no extremo oeste do Estado, na divisa com o Acre. A instalação da unidade no local deve facilitar o acesso aos serviços do Poder Judiciário e de instituições parceiras. 

O projeto, em Light Steel Frame, metodologia de construção sustentável, será adotado também em União Bandeirantes, com espaço com acessibilidade para atendimento remoto, realização de audiências e videoconferências. Já estão em funcionamento os fóruns digitais de Extrema, Mirante da Serra, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim, Alto Paraíso, Montenegro, Campo Novo e Chupinguaia. Outros que devem ser entregues em breve são em São Felipe D´oeste e Urupá. Em União Bandeirantes as obras devem iniciar em cerca de 30 dias. 

Fórum Digital 

Vencedor do Prêmio Innovare, o Fórum Digital oferece atendimento por meio da tecnologia e é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça como boa prática. 

