Alunos de escolas municipais realizam sonho de patinar na pista de gelo no Parque da Cidade

As tardes estão sendo de muita expectativa, euforia e realização de sonhos para as crianças que estudam nas escolas municipais. Ao participarem da primeira experiência de patinação no gelo, na pista montada no Parque da Cidade para as festas natalinas, elas vivenciam um momento inesquecível.
“Está sendo extremamente gratificante. A alegria delas contagia a todos, mas, particularmente para mim, como professora da turma, é ainda mais especial poder presenciar a felicidade delas”, disse a professora Ana Cláudia Garcia, da Escola Rio Madeira.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que a Prefeitura de Porto Velho está proporcionando memórias inesquecíveis para as famílias, especialmente às crianças, nesta época de Natal.
“Ver a felicidade das pessoas, o sorriso e a alegria das crianças é maravilhoso. Nosso objetivo não é somente ofertar momentos de lazer, mas criar um senso de pertencimento e cuidado pela nossa capital e pela nossa gente”, afirmou.
Pista de patinação foi colocada à disposição dos alunos durante a semana, destacou Giordani dos Santos
Conforme Giordani dos Santos, adjunto da Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio de parceria com a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), responsável pela programação natalina, a pista de patinação foi colocada à disposição dos alunos das escolas urbanas durante toda esta semana, de segunda (8) a sexta-feira (12).
No total, cerca de 5 mil crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com idades entre 8 e 11 anos, participarão dessa experiência única.
“Eles fazem um tour pelo parque, com direito a andar de trenzinho, brincar no parque de diversões, participar das atividades de patinação e brincadeiras lúdicas. Estão desfrutando de diversas atrações ao mesmo tempo, dentro de uma organização interna que preparamos especialmente para esses eventos”, explicou Giodani.
Outro que vibrou com a experiência dos alunos foi o gerente da Divisão de Educação Física, Arte, Cultura e Desporto Escolar da Semed, Cleverson Pedraza.
“Tem sido muito gratificante e emocionante presenciar crianças que se emocionaram ao entrar na pista de patinação pela primeira vez, algo que elas provavelmente jamais imaginariam ser possível”, destacou.
