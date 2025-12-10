Em dia histórico, mulheres tomam posse no novo Conselho Municipal

Publicada em 10/12/2025 às 16h26
A manhã desta quarta-feira (10) marcou um momento simbólico para as políticas públicas de Porto Velho: a posse das novas 24 mulheres, entre titulares e suplentes, que passam a integrar o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres (CMDDM).
Anne Cleyanne ressaltou que a união entre sociedade civil e Executivo amplia a capacidade de atuação do município
Criado para fortalecer a transparência e a democracia participativa, o Conselho é o principal espaço em que a sociedade civil organizada articula demandas, apresenta propostas e acompanha as ações do município voltadas às mulheres. A Prefeitura de Porto Velho destaca o CMDDM como peça essencial no processo de construção e fiscalização das políticas públicas destinadas ao público feminino.
A coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Anne Cleyanne, ressaltou que a união entre sociedade civil e Executivo amplia a capacidade de atuação do município.
Magna dos Anjos destacou que a posse reafirma o compromisso da gestão com políticas públicas reais
“Essa integração é fundamental para começarmos uma jornada sólida no controle social. Com a expertise dessas voluntárias, agora conselheiras, somada ao conhecimento técnico das secretarias municipais, o município ganha muito. Ainda temos muito a conquistar, mas quando fortalecemos as mulheres, cuidamos de toda a família”, afirmou.
A vice-prefeita Magna dos Anjos, que representou o prefeito Léo Moraes no evento, destacou que a posse reafirma o compromisso da gestão em ouvir, acolher e transformar as demandas apresentadas pelas mulheres em ações concretas.
“Esse é um dia histórico. Essas mulheres assumem o Conselho por dois anos, e aquilo que for debatido aqui precisa se transformar em políticas públicas reais. O município está comprometido em responder às mazelas que infelizmente ainda acometem tantas mulheres”, declarou.
Para a Alexa Souza, o momento simboliza avanço e responsabilidade compartilhada
Entre as entidades da sociedade civil que passam a compor o Conselho está o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos (CEDECA). Para a assessora da instituição, Alexa Souza, o momento simboliza avanço e responsabilidade compartilhada.
“Esse evento é muito importante porque queremos deixar claro que o CEDECA está empenhado na defesa dos direitos das mulheres. Protegendo as mulheres, garantimos que nossas crianças tenham um futuro melhor. É uma honra ocupar uma cadeira no Conselho”, destacou.
Ao todo, o CMDDM é composto por 12 representantes da Prefeitura de Porto Velho e outros 12 representantes da sociedade civil organizada, consolidando um espaço plural, participativo e decisivo para o avanço das políticas públicas voltadas às mulheres.
Texto: João Paulo Prudêncio
