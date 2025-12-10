LIGA RONDÔNIA AO AMAZONAS

Ministro diz que licenciamento de trecho da BR-319 sai nos primeiros meses de 2026 “Lula tem disposição de pavimentar”

Renan Filho afirma que o governo trabalha simultaneamente pelo rito tradicional e pela nova Licença Ambiental Especial para liberar a pavimentação do Trecho do Meio, considerado decisivo para restabelecer o acesso terrestre entre Manaus e Porto Velho.