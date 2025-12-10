Abertura da campanha dezembro vermelho reforça ações de prevenção ao HIV/Aids

Publicada em 10/12/2025 às 16h30
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou nesta quarta-feira (10), a abertura oficial da Campanha Dezembro Vermelho - Nascer sem HIV e Viver sem Aids, mês dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento ao HIV/Aids.
A campanha tem como objetivo destacar a oferta de testes rápidos como ferramenta fundamental para o diagnóstico precoce, acompanhamento adequado e redução das infecções.
Durante a abertura, o Secretário Municipal de Saúde, Jaime Gazola, destacou a importância de conscientizarmos a população da importância de que, se ela tiver alguma suspeita de HIV, que procure as nossas unidades básicas de saúde, para realizar o teste rápido.
“O HIV não está erradicado, que os cidadãos precisam continuar se conscientizando de se prevenir durante o sexo com o uso do preservativo, e aquelas gestantes que têm HIV realizem o pré-natal de forma adequada para que, durante o parto, não faça a transmissão do HIV para o seu bebê”, explicou o secretário.
Um dos pontos centrais abordados no evento foi a ampliação da testagem rápida. De acordo com a coordenadora municipal do HIV/Aids, Sônia Lima, o exame garante resultado em poucos minutos, permitindo encaminhamento imediato quando necessário.
“Orientamos que a população procure as Unidades Básicas de Saúde para realizar a testagem. Para quem optar pelo uso da PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV), o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) realiza a dispensação. Também ofertamos a PEP (profilaxia pós-exposição), indicada após qualquer contato com material biológico, como rompimento de camisinha ou acidentes com perfurocortantes. Nessas situações emergenciais, é essencial buscar o SAE, as UPAs ou os Prontos Atendimentos em até 72 horas.
As UBS seguem fortalecendo a prevenção, com testagem no pré-natal e para todos que procuram a unidade para realizar o primeiro teste”, destacou Sônia Lima.
Ao longo da programação, profissionais orientaram sobre os fluxos de testagem, não compartilhamento de seringas, acesso aos serviços e ações disponibilizadas pelo município para prevenção, tratamento e acompanhamento das pessoas vivendo com HIV/Aids.
