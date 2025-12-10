SEMDEC recebe homenagem em Simpósio de Inteligência ao Combate ao Crime Organizado

Publicada em 10/12/2025 às 16h12
A Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Cidade (SEMDEC) foi homenageada na manhã de terça-feira (09) durante o Simpósio de Inteligência ao Combate ao Crime Organizado, organizado pela Polícia Militar.
O secretário Dr. Raimundo Alencar e a servidora Fernanda Piccoli receberam a Medalha de Honra ao Mérito pelos serviços prestados à comunidade.
O evento contou ainda com a participação da secretária adjunta Lu Rapozo e de autoridades de diferentes forças policiais, reforçando a integração entre os órgãos envolvidos no planejamento urbano, desenvolvimento econômico e segurança pública.
A homenagem evidencia o trabalho técnico da SEMDEC na construção de uma cidade organizada e na colaboração institucional com setores estratégicos, contribuindo para o desenvolvimento de Porto Velho e para a articulação de ações que impactam diretamente a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!