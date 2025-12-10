Entrada e saída da rodoviária são invertidas para melhorar trânsito a partir desta quinta-feira (11)

Publicada em 10/12/2025 às 16h19
A circulação de veículos ao redor da rodoviária vai passar por uma mudança significativa a partir desta quinta-feira (11). A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) anunciou a inversão dos sentidos de acesso ao terminal, medida que tem como objetivo tornar o trânsito mais rápido, organizado e seguro tanto para motoristas quanto para pedestres.
Com a alteração, a entrada de veículos passa a ser feita pela Avenida Carlos Gomes, enquanto a saída será direcionada para a rua João Pedro da Rocha. Antes, a proximidade da antiga saída com um semáforo provocava retenções constantes, causando filas, atrasos e possíveis situações de risco. Além disso, motoristas que precisavam acessar o local pela Carlos Gomes eram obrigados a dar uma longa volta, enfrentando vários semáforos até chegar ao ponto de entrada.
Ainda segundo a Semtran, para garantir a segurança da nova rota, a via que dá acesso à entrada já recebeu uma adequação no asfalto, facilitando a manobra dos veículos. A mudança entra em vigor em fase de adaptação, com equipes orientando os motoristas durante os primeiros dias.
De acordo com secretário da Semtran, Iremar Torres, a expectativa é que a reorganização do fluxo reduza conflitos no trânsito e ofereça mais fluidez à região, especialmente nos horários de maior movimento. “A equipe estará presente apenas temporariamente. A administradora da rodoviária também fará a orientação aos motoristas e acompanhará a implantação de setas e sinalização no local”, finaliza.
