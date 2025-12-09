Semifinais do Ruralzão 2025 estão definidas após rodada cheia de gols em Vilhena

Publicada em 09/12/2025 às 15h46
No domingo, 7, o campo do Cruzeirinho recebeu os jogos válidos pela última rodada do Ruralzão 2025. A competição que movimenta a área rural vilhenense definiu no último domingo os classificados para a segunda fase da competição e determinou os duelos da semifinal.
Com duas goleadas e um empate, a 7ª e última rodada da 1ª Fase registrou a maior média de gols da competição. Foram 12 gols marcados nos três jogos disputados, média de quatro gols por partida.
Abrindo a rodada, o Canarinho aplicou a maior goleada do Ruralzão 2025, até o momento: 6 a 0 sobre o Real Elite NC. Destaque para Gabriel que marcou três gols, Matheus balançou as redes duas vezes, e Paulo também deixou o dele.
Com a vitória, o Canarinho chegou aos 10 pontos e terminou a fase classificatória na quarta posição. Leva para semifinal, a força ofensiva dos seus atacantes que balançaram as redes 12 vezes, dando ao Canarinho o status de melhor ataque da competição. Já o Real Elite se despede da competição na última colocação com apenas três pontos somados e saldo negativo de 15 gols, tendo marcado apenas três vezes em seis jogos disputados.
O duelo entre Baixadão e Cascalheira terminou empatado em 1 a 1. Nilro marcou para o Cascalheira, e Elivelton empatou para o Baixadão. Com o resultado, o Baixadão avançou para a semifinal na primeira colocação com 11 pontos e saldo de seis gols. Mesma pontuação da Cascalheira que terminou na terceira posição com saldo de quatro gols.
A segunda colocação ficou com o Cruzeirinho que goleou por 4 a 0 a Nova Conquista, chegou as 11 pontos e saldo de cinco gols. Os gols que asseguraram a vitória e a segunda posição na tabela para o Cruzeirinho foram marcados por Natanael (duas vezes), Ronei e Wesley. A Nova Conquista terminou a competição em penúltimo, com quatro pontos e saldo negativo de 11 gols.
A fase final do Ruralzão 2025 acontece no dia 14 de dezembro, no campo da Cascalheira. O Baixadão, que terminou na primeira posição, terá pela frente o Canarinho, quarto colocado na classificação. O duelo acontece às 08h30. Já o Cruzeirinho, que avançou em segundo na tabela, terá como adversário pela vaga na decisão a Cascalheira.
A disputa do terceiro lugar e a decisão do título acontecem no período da tarde. Primeiro o jogo que vale o terceiro lugar, às 14 horas, e depois o duelo pelo título de campeão do Ruralzão 2025.
