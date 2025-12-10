Gusttavo Lima diz que filhos querem andar de ônibus: “Só andaram de jato”

Publicada em 10/12/2025 às 10h26
O desejo dos filhos de Gusttavo Lima de experimentar situações comuns à rotina de muitas crianças ganhou destaque após o cantor revelar que Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 7, nunca andaram de ônibus e demonstram curiosidade pelo transporte público. “A vontade deles todo dia é andar de ônibus, porque eles nunca andaram em transporte público”, contou o artista em entrevista ao portal Leo Dias nesta segunda-feira (8).
O sertanejo explicou que, embora os meninos já tenham viajado em jato particular, eles nunca embarcaram em um voo comercial, o que reforça a diferença entre a rotina atual da família e a infância vivida por ele. “Eles só andaram de jato até hoje, só de avião”, disse Gusttavo. Para aproximá-los de sua própria rotina, o cantor afirmou que tem levado os filhos com mais frequência aos bastidores de seus shows. “Tanto que nesses shows eu estou trazendo mais [eles] para saber como que é a vida do papai que não é fácil, a correria e a noitada”, explicou.
Ao comentar sobre a própria trajetória, Gusttavo lembrou que começou a trabalhar ainda criança, executando tarefas braçais na roça. O contraste com a realidade dos filhos o faz reviver, de forma simbólica, momentos que não viveu. “Quando você pega aquele momento ali andando de bike ali numa rua, é como se eu também tivesse matando essas vontades que eu não tive infância. A minha infância foi trabalhando, saí de casa ali com os meus 10, 11 anos de idade. Com meus sete, oito, nove anos eu já comecei a trabalhar na roça, apanhando milho e tomate, assim fazendo serviço braçal”, recordou.
O artista afirmou que a música surgiu como alternativa para buscar uma vida menos dura, inspirada pelo talento herdado do pai. “Depois eu falei: ‘Quer saber um negócio? Eu vou para a música, que pelo menos a gente trabalha cheiroso e bonitinho’. Tinha aquele negócio do lance do meu pai, de ter dado o talento dele, que sempre tocou também, sempre cantou”, completou.
Gusttavo destacou ainda que sua infância não teve privilégios e citou o primeiro meio de transporte que utilizou. “Eu não tive regalia quando era criança, não. Meu primeiro meio de transporte que tive foi um cavalo, com oito anos eu troquei trabalhando duas semanas em uma fazenda lá”, contou.
Apesar das diferenças entre suas trajetórias, ele afirmou que Gabriel e Samuel já conseguem discernir questões ligadas a valor e preço. “Isso que eu falo, acho que a diferença desses meninos é, ao contrário de mim, que não tive muitas escolhas e essas coisas, eles sabem muito bem diferenciar a questão do valor e do preço”, disse.
No fim da entrevista, o cantor ressaltou a importância de princípios familiares e da educação. “Eu tento passar para eles todo santo dia que as coisas que realmente têm valor é a família, os amigos, as pessoas, o respeito pelas pessoas”, afirmou. Ele ainda brincou dizendo que, se os filhos estivessem presentes na conversa, pediriam “benção para todo mundo”.
