Viúva revela as últimas palavras de Ozzy antes da morte: “Me beija. Me abraça forte”

Publicada em 10/12/2025 às 10h34
Sharon Osbourne relatou, pela primeira vez, os instantes que marcaram a despedida de Ozzy Osbourne, descrevendo em detalhes como foram os minutos que antecederam a morte do vocalista. Em entrevista ao programa Uncensored, de Piers Morgan, ela afirmou que o marido a chamou pouco antes de sofrer o ataque cardíaco que o vitimou em 22 de julho, em Buckinghamshire. Segundo contou, suas últimas palavras foram: “Me beija. Me abraça forte”.
A apresentadora disse que Ozzy acordou por volta das 4h da manhã e morreu cerca de 20 minutos depois, momento em que já demonstrava sinais de extrema fragilidade. De acordo com o The Sun, que teve acesso prévio à conversa, Sharon relatou que encontrou o músico caído na academia de casa, onde ele mantinha a rotina diária de exercícios, apesar do estado de saúde debilitado. “Ele teve um ataque cardíaco. Corri escada abaixo e o vi ali… Tentaram reanimá-lo, e eu só pensava: ‘Parem… deixem ele. Ele já se foi’”, lembrou.
Mesmo após a tentativa inicial de reanimação, Ozzy ainda foi levado de helicóptero ao hospital. Sharon disse, porém, que soube imediatamente que o marido não resistiria. “Eles tentaram tudo de novo lá, mas era como se dissessem: ‘Não há mais o que fazer’”, afirmou.
Durante a entrevista, Sharon revelou que o músico tinha consciência da proximidade do fim. Um médico chegou a alertá-lo semanas antes de que participar do show de despedida planejado poderia ser fatal. Ainda assim, Ozzy decidiu subir ao palco pela última vez, ao lado de artistas do rock e do heavy metal, insistindo em cumprir o compromisso apesar do risco.
