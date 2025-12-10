Ana Hickmann confirma que casamento religioso com Edu Guedes será em 2026

Publicada em 10/12/2025 às 10h40
Ana Hickmann afirmou que a cerimônia religiosa de sua união com Edu Guedes já está definida para 2026, revelação feita ao responder perguntas de fãs em seu canal no YouTube. Ela explicou que a data exata permanece em sigilo à espera da participação do noivo no anúncio. “Já tem a data do casamento, mas eu não posso contar agora porque o Edu não está aqui. Eu tenho que fazer isso junto com o meu noivo. Posso dizer que a gente já marcou até com o padre e é 2026, sim”, disse a apresentadora.
Ao comentar sobre os preparativos, Ana confirmou que a festa será realizada na Casa Gialla, fazenda recém-adquirida pelo casal. Segundo ela, alguns dos principais serviços já estão alinhados, incluindo cenografia, buffet e parte da programação musical. “Temos a decoradora, número de convidados, quem vai fazer o buffet, meu vestido, um dos shows musicais que queremos fazer... já temos bastante coisa”, afirmou.
