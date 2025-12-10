Flamengo busca pelo bi mundial; Corrida e Série B do Rondoniense são destaques

Publicada em 10/12/2025 às 09h00
Ponto final no Brasileirão! Hoje é dia de “Copas”. No Tabelinha: Corrida e Série B do Rondoniense são destaques.
Inter escapa no limite e dupla cearense cai; veja o desfecho do Brasileirão 2025. Flamengo inicia busca pelo bi mundial contra o Cruz Azul. Mineirão lotado abre a semifinal da Copa do Brasil.
Brasileirão - O Brasileirão 2025 terminou no domingo com emoção do início ao fim. O Internacional, que começou a rodada no Z-4, venceu o Bragantino por 3 a 1 e alcançou 44 pontos, garantindo a permanência na elite. Já Ceará e Fortaleza, ambos com 43, foram rebaixados após derrotas para Palmeiras e Botafogo. Juventude e Sport completam o Z-4.
No topo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense formam o G-5. Botafogo e Bahia vão à pré-Libertadores. Santos, Corinthians, Grêmio, Atlético-MG e Bragantino garantiram vaga na Sul-Americana. Em 2026, Coritiba, Athletico, Chapecoense e Remo retornam à Série A.
Mundial - O Flamengo começa nesta quarta (10) sua caminhada rumo ao bi mundial, enfrentando o Cruz Azul, às 13h, no Catar. Embalado pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o time de Filipe Luís chega confiante e com força quase máxima — a única ausência é Pedro, ainda em recuperação.
Bruno Henrique deve comandar o ataque, enquanto a zaga tem dúvida entre Léo Ortiz e Danilo, herói da final da Liberta. Do outro lado, o Cruz Azul, campeão da Concachampions, chega forte, mas abalado, após recente eliminação no México. O vencedor encara o Pyramids, do Egito, na semifinal.
Copa do Brasil - Com ingressos esgotados, Cruzeiro e Corinthians começam nesta quarta (20h30) a briga por uma vaga na final da Copa do Brasil. O duelo de volta será no domingo (14), na Neo Química Arena, e o vencedor enfrentará o Fluminense ou Vasco na decisão.
O Cruzeiro, maior campeão do torneio, chega forte: não levou gols na competição e tem Kaio Jorge como artilheiro. Já o Corinthians tenta superar problemas físicos. Yuri Alberto deve jogar, enquanto Garro pode aparecer no banco. Raniele é dúvida, e a zaga deve ter Gustavo Henrique e André Ramalho. O campeão embolsará R$ 77,1 milhões.
Tabelinha Rondoniense
6ª Corrida do MPRO promete premiação histórica em Porto Velho. União Cacoalense atropela e conquista a Série B do Rondoniense.
Corrida - A 6ª Corrida do MPRO abriu as inscrições na terça-feira (9) e encerram hoje (10) para sua edição de 2026, oferecendo mais de R$ 70 mil em prêmios. A prova acontecerá em 25 de janeiro, às 6h30, em frente ao prédio do MPRO, em Porto Velho.
Os percursos de 5 km e 10 km premiarão os cinco primeiros de cada categoria, com valores que chegam a R$ 1.500. As inscrições via Sympla incluem vagas gratuitas para pessoas com deficiência e kits entregues no dia 23. O evento ainda terá parte da arrecadação destinada a ações sociais.
Série B - O União Cacoalense confirmou a ótima campanha e venceu o Rondoniense SC por 4 a 0 no domingo (7), dobrando o placar da ida e fechando a final em 6 a 0 no agregado. Os gols foram de Pablinho (2), Leandrinho e Ariel.
Com o título inédito da Série B, o time do interior chega forte para 2026. Mesmo com a derrota, o Rondoniense também fica com a vaga garantida na elite estadual, que começará em 17 de janeiro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!