Avião cai sobre carro nos EUA durante tentativa de pouso de emergência

Publicada em 10/12/2025 às 11h02
Um avião bimotor atingiu um carro em uma rodovia da Flórida, nos Estados Unidos, na segunda-feira, 8 de dezembro, por volta das 17h45 no horário local. A motorista do veículo ficou ferida.
Imagens registradas por uma câmera mostram o momento em que a aeronave perde altitude rapidamente e acaba batendo na traseira de um Toyota Camry 2023 que trafegava pela I-95, na região de Cocoa. O piloto tentava realizar um pouso de emergência.
No vídeo, o Beechcraft 55 aparece descendo de forma brusca, toca a parte traseira do carro e, em seguida, cai para o lado esquerdo da pista.
A motorista precisou ser levada ao hospital, mas sofreu apenas ferimentos leves, segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida.
O piloto e o passageiro do avião, ambos de 27 anos, saíram ilesos.
A Administração Federal de Aviação (FAA) vai apurar o que levou à necessidade de um pouso de emergência, enquanto a Patrulha Rodoviária da Flórida conduz a investigação do acidente.
