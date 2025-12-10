Quadra Esportiva Sebastião Jorge de Oliveira é entregue no bairro Aeroclube

Publicada em 10/12/2025 às 08h24
Luan Ferreira, de 15 anos, cresceu correndo pelas ruas do bairro Aeroclube e conhece cada canto do bairro. Ele sempre sonhou em ter um local seguro para jogar bola com os amigos sem precisar improvisar nos terrenos próximos de casa. Agora, com a nova quadra de futebol “Sebastião Jorge de Oliveira – Sabá”, o adolescente diz que a rotina muda para melhor. Segundo ele, “o sentimento é bom porque vai ter a quadra pra gente brincar. Tomara que dure, que a população cuide com nós aqui. Gostei, parabéns”.
O espaço foi entregue à comunidade no final da tarde desta terça-feira (09) e passa a ser um ponto de encontro para crianças, jovens e famílias que encontram no esporte uma forma de convivência e aprendizado. A quadra faz parte do Contrato de Repasse nº 913124/2021, que prevê a construção de equipamentos esportivos em regiões diferentes da capital. Esta é a segunda obra entregue dentro do mesmo conjunto de projetos, a primeira foi a quadra “Professor Cleidson Pereira”, inaugurada em outubro de 2025, no Residencial Morar Melhor.O investimento total foi de R$ 774.664,62, sendo R$ 500 mil provenientes de emenda parlamentar indicada pelo então deputado federal e atual prefeito, Léo Moraes, e R$ 274.664,62 de contrapartida da Prefeitura.
O ambiente conta com grama sintética, alambrado, iluminação adequada, acessibilidade e estrutura voltada à segurança dos moradores.A quadra leva o nome de Sebastião Jorge de Oliveira, o Sabá, morador conhecido pelo trabalho com crianças e adolescentes do bairro. Durante anos, ele conduziu iniciativas comunitárias de futebol que ajudaram a fortalecer vínculos e abrir caminhos para muitos jovens.
Priscila Luiz, que foi casada com Sabá por 23 anos, lembra que, mesmo com uma rotina cheia e a responsabilidade de cuidar dos filhos, um deles com necessidades especiais, ele nunca deixou de atender os meninos do bairro. “Ele tinha uma vida muito corrida, mas encontrava tempo pra estar com as crianças. Ele sempre teve vontade de mostrar pra eles que existia coisa boa na vida, que podiam aprender se divertindo, com regras. E essas regras, esse aprendizado, eles levam pra vida”
Para o prefeito Léo Moraes, a entrega representa mais que a conclusão de uma obra. Ele destaca que o projeto havia ficado parado por anos e agora cumpre a função social que deveria ter desde o início. “Realizamos a ordem de serviço e hoje a execução, a entrega pra população. Nesse primeiro ano de gestão concluímos um processo que estava parado há tantos anos e que trazia prejuízo. O esporte traz disciplina, melhora a performance dentro da sala de aula, melhora o relacionamento das crianças e gera economia para a saúde e para a segurança pública. É mais uma quadra entregue pra comunidade, pra que elas possam desfrutar e aproveitar, e que seja uma oportunidade de transformação de vida mediante o esporte”.
O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, reforça a importância da obra por acompanhar todas as fases desde a emenda até a execução. “Essa é uma obra bem importante porque iniciou e está sendo entregue dentro da gestão do prefeito Léo Moraes. Ele, como deputado, mandou a emenda, como prefeito deu a ordem de serviço e agora entrega a quadra. É uma alegria poder concluir e oferecer à população um local de lazer e esporte. A gente espera que as crianças e moradores da redondeza possam usufruir e ajudar a cuidar, porque poucos lugares têm um espaço assim. Isso aqui é fundamental para tirar crianças do mundo da violência e dar a elas um ambiente de convivência saudável”.
A quadra fica localizada na Rua Monte Negro com Rua Luiziânia, bairro Aeroclube, zona sul da capital.
