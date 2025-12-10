Traficante foge pelo esgoto e PM apreende drogas em boca de fumo

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 10/12/2025 às 08h50
Publicada em 10/12/2025 às 08h50
Policiais do setor 14 do 5º Batalhão sob comando do sgt Machado, fizeram apreensão de drogas na madrugada desta quarta-feira (10), em uma boca de fumo na Rua Teotônio Vilela, bairro JK, zona leste de Porto Velho.
O traficante responsável pelo local conseguiu escapar.
Segundo apurado pelo site, a equipe recebeu denúncias sobre o comércio de drogas e as características do suspeito, como tatuagem no braço e cabelos vermelhos, e seria membro do CV.
Na chegada da guarnição o criminoso saiu correndo e conseguiu escapar depois de entrar pelo esgoto nos fundos da boca de fumo, onde foram localizadas diversas porções de entorpecentes, balanças de precisão e a carteira com documentos do traficante.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!