Homem é agredido a pauladas e tem casa invadida por sobrinhos da esposa

Publicada em 10/12/2025 às 08h50
Um homem de 46 anos sofreu uma grave agressão na noite desta terça-feira (09), no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. Segundo a vítima, o ataque foi cometido pelos sobrinhos da própria esposa, em uma ação que terminou com tentativa de homicídio, destruição da residência e roubo.
O homem relatou que estava em casa quando quatro suspeitos — três homens e uma mulher — chegaram em motos e chamaram no portão. Assim que ele abriu, foi surpreendido com várias pauladas, desferidas de forma contínua. A violência aumentou quando um dos agressores sacou uma faca e passou a persegui-lo.
Para escapar, a vítima correu para um matagal, conseguindo se afastar do grupo. Após a fuga, os suspeitos invadiram a residência, quebraram diversos objetos e fugiram levando um celular.
Ferido e debilitado, o homem conseguiu pedir ajuda e foi socorrido para a UPA Leste, onde recebeu atendimento médico. A motivação da violência ainda não foi esclarecida.
A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas na região e registrou a ocorrência. O caso segue em investigação.
