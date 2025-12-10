Bandidos com uniformes de escola tentam matar adolescente durante roubo

Publicada em 10/12/2025 às 08h40
A Polícia Militar registrou na tarde desta segunda-feira (08) uma tentativa de latrocínio na Avenida Carlos Gomes, bem em frente à tradicional praça das Três Caixas D’Águas, na região Central da capital. A vítima foi uma adolescente de 17 anos, que acabou esfaqueada e teve seus pertences roubados por três criminosos.
De acordo com as informações repassadas pela jovem, ela caminhava pela via quando foi surpreendida pelos autores do crime, que estavam em duas bicicletas. Dois deles, segundo relatou, usavam uniformes de uma escola da cidade, o que chamou a atenção pela ousadia da ação em plena luz do dia.
Os suspeitos anunciaram o assalto e subtraíram a bolsa e o telefone celular da vítima. Durante a ação criminosa, um dos assaltantes desferiu um golpe de faca que atingiu o ombro da adolescente, que imediatamente caiu ferida na calçada.
Populares que presenciaram a cena acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que rapidamente chegou ao local. A jovem recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital João Paulo II, onde passou a ser acompanhada pela equipe médica.
A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento não houve informações sobre a localização dos autores do crime. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local podem ajudar a identificar os suspeitos.
O caso segue sob investigação e deve ser encaminhado à Polícia Civil, que apura a participação dos três envolvidos e a possível ligação com outros assaltos praticados na área central da capital.
