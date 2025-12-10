Limpeza do Igarapé Pintado marca início da recuperação do Parque Paineiras

Publicada em 10/12/2025 às 08h54
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou operação de limpeza e desobstrução do Igarapé Pintado, localizado no Parque Paineiras, no Bairro São Francisco. As intervenções ocorreram nos dias 28 de novembro e 1º, 2 e 4 de dezembro, com o objetivo de garantir melhor vazão das águas durante a estação chuvosa e devolver o espaço público às famílias.
O local, que foi projetado para ser uma área de lazer, encontrava-se abandonado há vários anos. O igarapé canalizado, rodeado por calçadas largas, vinha sofrendo com o crescimento excessivo de mato, cipós, touceiras e até arvoredos de troncos grossos dentro do próprio leito. O acúmulo de vegetação dificultava a passagem das águas e aumentava o risco de proliferação de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões e serpentes, além de ter transformado a área em ponto frequente de usuários de drogas.
Para realizar a limpeza, a Semosp utilizou uma pá carregadeira compacta (tipo BobCat), que entrou diretamente no leito do igarapé para remover a vegetação acumulada. Também foram empregadas uma retroescavadeira para retirada de lama, uma pá carregadeira de grande porte para limpeza geral, caminhões basculantes para transporte do entulho e roçadeiras para o serviço nas margens.
Segundo a Prefeitura, a ação busca garantir a boa vazão das águas, evitar alagamentos no período de chuvas e tornar o Parque Paineiras novamente um ambiente seguro e acolhedor para a comunidade. O trabalho reforça a preocupação do atual Governo Municipal em atender as demandas da população e recuperar espaços que fazem parte da identidade da cidade.
“O Parque Paineiras, o nosso querido Igarapé Pintado, passou anos esquecido. Mas essa história está mudando. Hoje, o espaço começa a ganhar vida novamente, com cuidado, manutenção e ações que devolvem a beleza e a importância desse patrimônio natural de Ji-Paraná. É a cidade avançando, recuperando espaços públicos e criando novos motivos pra gente se orgulhar do lugar onde vive”, afirmou o prefeito Affonso Cândido.
Com os serviços realizados, a Prefeitura reforça que o objetivo é transformar o Parque Paineiras em um espaço revitalizado, seguro e atrativo, devolvendo aos moradores o sentimento de pertencimento e resgatando a importância de um dos locais mais simbólicos do município.
