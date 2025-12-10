PF deflagra operação contra grilagem e incêndio criminoso em terra indígena em Rondônia

Publicada em 10/12/2025 às 14h22
Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10/12), a Operação Lage em Chamas, para combater crimes de grilagem de terras públicas e incêndio criminoso na Terra Indígena Igarapé Lage, localizada entre os municípios de Nova Mamoré/RO e Guajará-Mirim/RO. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.
As investigações apontam que um grupo criminoso promoveu a ocupação ilegal da área, com desmatamento em larga escala e divisão da terra indígena em lotes para venda. Também há indícios de que os suspeitos tenham incendiado, em agosto de 2024, a residência de uma família indígena como forma de coação para que deixassem o território.
A TI Igarapé Lage, demarcada em 1981, abriga cerca de mil habitantes distribuídos em mais de seis aldeias. Desde o final de 2022, mais de 800 hectares foram desmatados na região.
O grupo investigado chegou a dividir ilegalmente aproximadamente 70 quilômetros quadrados em 100 lotes, apesar de a área ser de propriedade da União e de uso exclusivo das comunidades indígenas.
A Polícia Federal, com apoio de forças de segurança, órgãos ambientais e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), realizou 10 operações na região entre 2024 e 2025, resultando na retirada de dezenas de invasores, inutilização de estruturas clandestinas, apreensão de equipamentos, madeira e veículos, além da destruição de pontos de extração ilegal e pontes usadas para facilitar a invasão.
Em agosto de 2024, sete indivíduos encapuzados invadiram a terra indígena, efetuaram disparos de arma de fogo e incendiaram uma residência e uma motocicleta, obrigando a família, que incluía crianças, a fugir do local.
A partir da análise dos materiais apreendidos em ações anteriores, novos envolvidos foram identificados, resultando no cumprimento de novos mandados nesta quarta-feira.
Os investigados poderão responder por crimes relacionados à ocupação ilegal da área, ao desmatamento, à associação criminosa e ao ataque à família indígena.
