SINTERO informa recesso da sede administrativa e funcionamento da sede social nas férias

Publicada em 10/12/2025 às 14h05
O SINTERO comunica que a Sede Administrativa e as 11 Regionais entrarão em recesso a partir do dia 22 de dezembro, retomando as atividades no dia 5 de janeiro de 2026.
Durante o mês de janeiro, o atendimento será realizado em horário corrido, das 8h às 13h.
A partir de 2 de fevereiro, o expediente volta ao funcionamento normal: das 8h às 12h e das 13h às 17h45.
Funcionamento da Sede Social nas férias
Durante o recesso administrativo, a Sede Social continuará aberta para receber filiados e filiadas que desejam aproveitar dias de descanso.
O espaço conta com alojamentos (mediante agendamento prévio), lavanderia, cozinha compartilhada, área de convivência e lazer.
As piscinas funcionarão de quinta a domingo, das 9h às 12h e das 13h às 17h, com uso obrigatório de trajes de banho.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destaca que a Sede Social está de portas abertas para que filiadas/os e seus dependentes possam aproveitar as férias com tranquilidade, conforto e bons momentos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!