Justiça do Trabalho disponibiliza R$ 1,3 milhão para construir hospital, energia elétrica custa 15% a mais em Rondônia, PM amplia ações na capital e no interior

Publicada em 10/12/2025 às 14h00
Exemplo – A Justiça do Trabalho de Rondônia entregou recursos superiores a R$ 1,3 milhão para o município de Rolim de Moura implantar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 leitos no Hospital Municipal Amélio João da Silva. Os recursos são oriundos de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), não cumprido, proposto pelo Ministério Público do Trabalho da 14ª região. O juiz titular da Vara do Trabalho de Rolim de Moura, José Roberto Coelho Mendes Júnior, disse que “a ausência de leitos de terapia intensiva no município e em toda a região central do Estado expõe pacientes a riscos elevados de desassistência, agravamento clínico e até mortes evitáveis durante longas transferências. É com grande satisfação que vemos esses recursos se transformarem em benefício direto para a comunidade”. O prefeito Aldo Júlio (UB), argumentou, que “é fundamental enaltecer a atuação da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho nesse processo, destinando recursos para ações de alto impacto social como a implantação da UTI. Em nome de Rolim de Moura, agradeço a decisão que traz esperança e segurança para toda a nossa gente”.
Energia – A partir do dia 13 (nada a ver com o partido do presidente Lula da Silva), o consumidor brasileiro estará pagando 15,72% a mais como reflexo da Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) e o abatimento de valores da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), após o leilão do GSF (Generation Scaling Factor), que determina quanto cada usina vai receber de energia, após o rebalanceamento. O ajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A previsão de aumento era de 28%, mas acabou sendo efetivado em pouco mais de 15%. É importante destacar, que Rondônia tem duas das maiores usinas hidrelétricas do planeta, Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira em Porto Velho, mas a maior parte da produção vai para Araraquara (SP), e atende o Parque Industrial de São Paulo. No mínimo o custo da energia elétrica em Rondônia deveria ser mais acessível, porque resolve o problema energético em outras regiões e não tem contrapartida por isso.
Segurança – O Natal e o Ano Novo estão chegando e, a movimentação no comércio em geral aumenta de forma significativa. As lojas anunciam promoções e a população, com o bolso mais recheado, vai as compras. Como há enorme movimentação financeira no período, os “amigos do alheio” atuam de forma mais agressiva nos furtos e roubos. A Polícia Militar (PM) tem ações mais efetivas na luta contra a criminalidade e aumenta o efetivo nas ruas. Em Rondônia a PM, que realiza o policiamento ostensivo-preventivo já iniciou a Operação Final de Ano com foco principal nas áreas comerciais, sociais e no período noturno no segmento habitacional. Segundo o coronel Régis Braguin, “na Operação, serão utilizados todos policiais militares das áreas operacionais e administrativas”. A fiscalização policial em condutores de motocicletas deve rígida, pois a maioria de assaltos e roubos, ocorre neste segmento pela facilidade na fuga.
Safra – O crescimento da safra de grãos (2025/26) no Brasil é de 3,3% a mais que a 2024/25. Rondônia tem estimativa de colheita em torno de 5,4 milhões de toneladas com expansão de 1,3% da área plantada (pouco mais de 1,2 milhão de hectares). O analista da Embrapa Rondônia, Calixto Rosa Neto, disse que existe tendência de estabilização na produção de grãos no Estado. “À medida que a produção de grãos avança para as regiões central e norte do estado, os preços das terras se elevam, dificultando a expansão das áreas de plantio, não obstante a existência significativa de áreas com pastagens degradas que podem ser aproveitadas para o plantio de grãos”, argumentou Calixto. Segundo a equipe do Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologia da Embrapa Rondônia (SPAT), a produção agropecuária do Estado está estimada em R$ 30,1 bilhões, 18,4% maior do que o obtido em 2024, com destaque para bovinos, soja, café, milho e leite que, juntos, devem responder por 89,4% do valor total, com destaque para o valor dos bovinos, que deve representar 47,1% do VBP rondoniense neste ano.
Escola – A partir de terça-feira (16) estarão abertas as matrículas (online) na rede escolar em Rondônia para o ano letivo de 2026. O encerramento será no dia 6 de janeiro, segundo comunicado da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Em janeiro, no período de 12 a 16 estarão abertas matrículas online, com prioridade para alunos da Educação Especial. De 19 a 23 para os demais estudantes, inclusive os que perderam a Chamada Escolar. Após a conclusão da reserva é obrigatório apresentar os documentos no prazo de um dia útil. Após 23 de janeiro, as matrículas serão efetuadas presencialmente nas escolas de acordo com as possibilidades de vagas. Segundo o governador Marcos Rocha (UB), “o mais importante é que as famílias busquem a escola, façam a reserva no período correto e apresentem os documentos, para que nenhuma criança, adolescente, jovem ou adulto que queira estudar, fique fora da sala de aula em 2026”.
Respigo
Servidores públicos do Estado receberão a segunda parcela do 13º salário na sexta-feira (12). Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, serão injetados na economia regional mais de R$ 131 milhões +++ Em julho os servidores receberam a primeira parcela com valores acima de R$ 216 milhões. “Mais uma vez, Rondônia honra seus servidores e reafirma o compromisso com uma gestão pública séria e eficiente. O pagamento do 13º valoriza quem trabalha pelo nosso Estado e impulsiona a economia, gerando renda, fortalecendo o comércio e apoiando milhares de famílias neste período tão importante do ano”, disse o governador Marcos Rocha (UB) +++ A deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP estará na quinta-feira (11) no Centro de Reabilitação Dream da Amazônia, anexo ao Hospital de Amor em Porto Velho, na BR 364, entre Porto Velho e Candeias do Jamari, às 8h. Sílvia visitará a sala de robótica, oficina de órteses e próteses e demais dependências onde já foram realizadas mais de 300 procedimentos, cerca de 80 mil atendimentos e funciona há dois anos e meio +++ Nas últimas semanas aumentaram de forma preocupante os acidentes no chamado Corredor da Morte, trecho da BR 364, entre Porto Velho a Vilhena. A vencedora do certame para exploração da rodovia por 30 anos, o consórcio 4UM/Opportunity está realizando alguns melhoramentos, mas também tem contribuído para alguns dos acidentes +++ A pressa em colocar em funcionamento as 7 praças de pedágios não pode ser priorizada em detrimento da segurança. As longas paralisações no trecho também contribuem com a insegurança, pois deixa os motoristas mais debilitados, porque em Rondônia sol escaldantes e 35 graus fazem parte do dia a dia das pessoas e não é nada fácil ficar parado durante horas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!