Tudo Aqui vai garantir maior aproximação da população aos serviços públicos em Vilhena

Publicada em 10/12/2025 às 14h00
Com intuito de garantir um espaço amplo e moderno para atendimentos integrados que possibilitem transformar o acesso da população aos serviços públicos, o governo de Rondônia inaugura neste sábado (13), às 16h, a nova unidade do Tudo Aqui, no município de Vilhena, localizada no Park Shopping Vilhena, que irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. A nova unidade está estruturada com tecnologia moderna e servidores capacitados, reforçando a estratégia de descentralização dos serviços públicos e inclusão social.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o compromisso do governo do estado em ampliar o desenvolvimento e garantir maior acesso da população aos serviços públicos. “A inauguração do Tudo Aqui em Vilhena vai ao encontro do comprometimento do governo estadual com a qualidade dos serviços oferecidos nas unidades, visando melhor atender a sociedade. Dessa forma, a nova unidade reforça a missão de aproximar o estado das pessoas, promovendo dignidade, acolhimento e garantindo mais cidadania e qualidade de vida para todos”, enfatiza.
Atualmente, o governo de Rondônia conta com seis unidades do Tudo Aqui pelo estado: Porto Velho: 2 unidades; Ji-Paraná: 1 unidade; Rolim de Moura: 1 unidade; Ariquemes: 1 unidade; Cacoal: 1 unidade.
Para a titular da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semayra Gomes do Nascimento, a abertura dos serviços do Tudo Aqui, em Vilhena, evidencia o avanço importante na gestão pública. “O Tudo Aqui reforça a aproximação dos serviços à sociedade, ou seja, fortalece a cidadania e aproxima ainda mais o governo do cidadão, tornando a gestão mais eficiente e acessível”, reforça.
SERVIÇOS
Agora, a população de Vilhena poderá contar com vários serviços, tais como: Programas sociais de atendimento à população (Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos – Iperon); Emissão da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional – CIN; Emissão da 2ª via da CIN; Atualização de dados na CIN; e atendimentos especializados (Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec); Linha de crédito para pequenos negócios; Capacitação e assistência técnica aos beneficiários; Inclusão de diferentes perfis de empreendedores (Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Proampe); Orientação e informação ao consumidor; Recebimento de reclamações e denúncias; mediação e conciliação entre consumidor e empresa; fiscalização e aplicação de sanções administrativas; educação para o consumo e prevenção; e acesso à plataforma de reclamação online (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon); Intermediação de mão de obra; atendimento ao seguro[1]desemprego; orientação profissional; cursos e capacitações; apoio ao empreendedorismo; cadastro e atendimento às empresas; atendimento remoto e presencial; e inclusão social; (Sistema Nacional de Emprego – Sine Estadual); Atendimento aos serviços dos Correios e Departamento Estadual de Trânsito – Detran-RO.
A iniciativa integra o planejamento do governo de Rondônia para ampliar a presença do programa em diferentes regiões do estado, oferecendo atendimento padronizado e de qualidade, com foco na melhoria contínua da gestão pública. A unificação tem como objetivo facilitar a vida da população, reduzindo deslocamentos, filas e burocracias, especialmente para quem mais precisa dos serviços públicos do Estado.
