Mulher é presa após agredir e tentar matar marido com faca

Publicada em 10/12/2025 às 14h10
A Polícia Militar prendeu uma jovem de 21 anos acusada de agredir e tentar matar a facadas o marido de 35 anos, nesta terça-feira (09).
O crime aconteceu em uma residência no bairro Agenor de Carvalho, na capital de Rondônia.
Tudo teria iniciado após uma discussão motivada por ciúmes através de mensagens no celular, de acordo com a polícia.
Em meio ao bate-boca, a acusada passou a agredir o marido com tapas, arranhões e quebrar objetos da residência.
Não satisfeita, ela pegou uma faca e tentou matá-lo. O homem conseguiu desarmar a esposa e chamou a PM.
Com a chegada dos policiais, a jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes.
