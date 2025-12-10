Rede Municipal de Educação recebe novo acervo com entrega de mais de 5 mil livros

Publicada em 10/12/2025 às 14h28
A Prefeitura de Pimenta Bueno, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou, na última quinta-feira, 4 de dezembro, a entrega de mais de 5.000 livros para 19 escolas das zonas urbana e rural do município. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a qualidade do ensino e com o incentivo à leitura na rede municipal.
Os livros foram criteriosamente selecionados conforme a faixa etária dos estudantes, contemplando turmas desde o maternal 01 até o nono ano. A entrega atende às demandas dos projetos de leitura e rodas de leitura desenvolvidos ao longo do ano letivo.
A expectativa é que o novo acervo seja um instrumento fundamental para o início do ano letivo de 2026, promovendo mais momentos de aprendizado, criatividade, equidade e ampliação do repertório literário das crianças da rede municipal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!