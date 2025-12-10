Larissa Manoela diz que fará cirurgia antes de tentar engravidar: “Prioridade”

Publicada em 10/12/2025 às 15h11
Larissa Manoela afirmou que pretende passar por uma cirurgia antes de tentar engravidar, ressaltando que o diagnóstico de endometriose tem impacto direto no planejamento para ter um filho com o marido, André Luiz Frambach. A atriz, de 24 anos, disse que a decisão está ligada à prioridade dada à própria saúde. “Tenho que planejar, não pelo trabalho só, mas por questão de saúde, que é minha prioridade. Tenho endometriose e já falei isso em diversas entrevistas, sempre uso minha voz para poder falar sobre isso”, afirmou em entrevista à influenciadora Foquinha.
A artista destacou que não pretende iniciar uma gestação sem condições ideais. Segundo ela, o foco atual é garantir que o corpo esteja preparado para uma gravidez segura. “Estou muito focada na minha saúde para que eu possa gerar de uma maneira muito saudável e que eu tenha uma gestação feliz. Descartei qualquer possibilidade de ter um bebê enquanto não estiver 100% bem para gerar”, disse.
Larissa explicou que a cirurgia planejada tem como objetivo reduzir os riscos associados à endometriose e evitar complicações. “A minha ideia é que eu possa fazer uma cirurgia para limpar os focos de endometriose para que possa gerar sem um aborto espontâneo ou sem que a doença também cresça”, afirmou.
A endometriose, conforme informações do Ministério da Saúde citadas na conversa, ocorre quando um tecido semelhante ao revestimento do útero se desenvolve em áreas como ovários e trompas. O quadro pode causar inflamação, dor pélvica, cólicas intensas e dificuldade para engravidar. O tratamento varia conforme a gravidade, podendo incluir manejo clínico com medicamentos hormonais e analgésicos ou intervenção cirúrgica.
