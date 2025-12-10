Ticiane Pinheiro se pronuncia após saída da Record: “Foi uma escola”

Publicada em 10/12/2025 às 15h42
Ticiane Pinheiro confirmou que está deixando a Record após duas décadas na emissora, afirmando que a decisão ocorreu em comum acordo e acompanhada de gratidão pelo período em que construiu sua carreira na Barra Funda. A apresentadora explicou que a mudança para o Rio de Janeiro, onde pretende viver com o marido, César Tralli, motivou o novo rumo profissional. “Foi uma escola, uma casa e uma família que me acolheu”, declarou.
Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco, Ticiane ressaltou que a saída foi tomada de forma alinhada e sem conflitos, destacando que se sente realizada com o caminho que percorreu ao longo de 20 anos. “A minha saída da Record aconteceu em comum acordo e com um sentimento enorme de gratidão e realização pela profissional que me tornei ao longo desses 20 anos. A Record foi uma escola, uma casa e uma família que me acolheu, me desafiou e me permitiu crescer”, afirmou.
A apresentadora disse viver uma fase de confiança em relação ao futuro, embora reconheça que sentirá falta da rotina na emissora de São Paulo. “Estou vivendo uma fase muito especial e confiante de que os próximos capítulos serão igualmente maravilhosos. À Record e a tantos amigos e colegas que guardarei eternamente nas lembranças e no coração, muito, muito obrigada!”, disse.
A Record divulgou nota oficial na terça-feira (9) confirmando o fim do contrato e agradecendo a contribuição de Ticiane. No comunicado, o canal ressaltou que a decisão foi tomada “de maneira alinhada e respeitosa” e reconheceu a trajetória da artista em diferentes formatos. Ao longo de duas décadas, Ticiane atuou em novelas como Prova de Amor (2005) e Cidadão Brasileiro (2006), participou do reality Simple Life: Mudando de Vida (2007), integrou o elenco do sitcom Louca Família (2009) e se consolidou como apresentadora no Programa da Tarde a partir de 2012. Também comandou atrações como Troca de Esposas e Canta Comigo Teen, além de fazer parte do Hoje em Dia desde 2015. A nota encerra agradecendo “o talento, a parceria e todo o empenho” da artista em sua passagem pela emissora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!